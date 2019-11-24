«Брешиа» разгромно проиграла «Роме», «Лацио» с Кайседо обыграла «Сассуоло»

«Рома» одержала победу над «Брешиа» (3:0) в матче 13-го тура чемпионата Италии. У хозяев по разу забили защитники Крис Смоллинг и Джанлука Манчини, форвард Эдин Джеко.

Чемпионат Италии. Серия А

13-й тур

«Рома» — «Брешиа» — 3:0 (0:0)

Голы: Смоллинг, 49 (1:0). Манчини, 57 (2:0). Джеко, 66 (3:0).

«Рома»: Пау Лопес, Коларов, Смоллинг, Флоренци (Сантон, 77), Манчини, Верету, Пеллегрини (Дженгиз Юндер, 72), Диавара, Дзаньоло (Перотти, 81), Джеко, Клайверт.

«Брешиа»: Йоронен, Сабелли, Мартелла, Чансельор, Чистана, Ромулу, Бизоли (Морозини, 84), Ндой (Змрхал, 62), Тонали, Доннарумма, Торрегросса (Ай, 70).

Предупреждения: Ромулу, 70. Дзаньоло, 80.

Судья: Ди Белло (Италия).

24 ноября. Рим. Стадион Олимпийский.

«Лацио» обыграло «Сассуоло» (2:1). В составе победителей отличились форварды Чиро Иммобиле и бывший игрок «Локомотива» Фелипе Кайседо.

«Сассуоло» — «Лацио» — 1:2 (1:1)

Голы: Иммобиле, 34 (0:1). Капуто, 45 (1:1). Кайседо, 90+1 (1:2).

«Сассуоло»: Консильи, Пелузо, Толян, Романья, Марлон, Данкан, Маньянелли, Локателли (Бурабия, 75), Капуто, Джуричич (Кирьякопулос, 69), Бога (Распадори, 88).

«Лацио»: Стракоша, Ачерби, Габаррон, Луис Фелипе (Лукаку, 50), Лукас, Лулич (Баштуш, 50), Луис Альберто, Милинкович-Савич, Лаццари, Иммобиле, Корреа (Кайседо, 79).

Предупреждения: Пелузо, 16. Лулич, 24. Луис Фелипе, 44. Баштуш, 79.

Судья: Киффи (Италия).

24 ноября. Реджо-Эмилия. Стадион «Мапеи — Читта-дель-Триколоре».

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