«Брешиа» одолела «Удинезе» и вышла на шестое место в серии A
«Брешиа» обыграла «Удинезе» в матче 4-го тура чемпионата Италии — 1:0. Это позволило команде выйти на шестое место в серии A.
Чемпионат Италии
Серия А
4-й тур
«Удинезе» — «Брешиа» — 0:1 (0:0)
Гол: Ромулу, 57.
«Удинезе»: Муссо, Де Майо, Самир, Стрюгер Ларсен, Бекао, Яяло, Фофана (Барак, 67), Уоллас, Сема (Несторовски, 86), Пуссетто (Окака Чука, 67), Лазанья.
«Брешиа»: Йоронен, Матею, Сабелли, Чансельор, Чистана, Ромулу (Змргал, 90), Шпалек (Гастальделло, 76), Бизоли, Тонали, Доннарумма (Матри, 89), Ай.
Предупреждения: Матею, 11. Бизоли, 15. Яяло, 21. Бекао, 45+2. Пуссетто, 57. Чансельор, 61. Окака Чука, 82. Ай, 85.
Судья: Валери.
21 сентября. Удине. Стадион «Дачия Арена».
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/italy/seriaa/2019-2020/