«Брешиа» одолела «Удинезе» и вышла на шестое место в серии A

«Брешиа» обыграла «Удинезе» в матче 4-го тура чемпионата Италии — 1:0. Это позволило команде выйти на шестое место в серии A.

Чемпионат Италии

Серия А

4-й тур

«Удинезе» — «Брешиа» — 0:1 (0:0)

Гол: Ромулу, 57.

«Удинезе»: Муссо, Де Майо, Самир, Стрюгер Ларсен, Бекао, Яяло, Фофана (Барак, 67), Уоллас, Сема (Несторовски, 86), Пуссетто (Окака Чука, 67), Лазанья.

«Брешиа»: Йоронен, Матею, Сабелли, Чансельор, Чистана, Ромулу (Змргал, 90), Шпалек (Гастальделло, 76), Бизоли, Тонали, Доннарумма (Матри, 89), Ай.

Предупреждения: Матею, 11. Бизоли, 15. Яяло, 21. Бекао, 45+2. Пуссетто, 57. Чансельор, 61. Окака Чука, 82. Ай, 85.

Судья: Валери.

21 сентября. Удине. Стадион «Дачия Арена».