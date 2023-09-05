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Кирилл Кокорин: «Думаю, Александр может показать такой же сезон в «Арисе», как это было в прошлом году»

Алина Савинова
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Кирилл Кокорин, брат российского форварда Александра Кокорина, высказался о переходе футболиста из «Фиорентины» в «Арис».

«Я думаю, что он Александр может показать такой же сезон, как это было в прошлом сезоне. Желаю ему максимальной удачи, а она сейчас на нашей стороне. Жизнь же зебра, а сейчас она стала белой. Надо у самого Александра спрашивать, почему он перешел в «Арис». Другие варианты? Я не слышал, агентской деятельностей не занимаюсь, всем со мной не делятся», — цитирует Кокорина-младшего Metaratings.ru.

5 сентября «Арис» объявил о переходе Кокорина из «Фиорентины» на правах аренды. Соглашение с 32-летним россиянином рассчитано на один сезон.

Кокорин уже выступал за клуб из Лимасола в сезоне-2022/23 на правах аренды. Он провел 30 матчей за «Арис», в которых отметился 13 голами и 6 результативными передачами. Российский форвард был признан самым ценным игроком прошлого сезона чемпионата Кипра.

Источник: https://metaratings.ru/news/kirill-kokorin-aleksandr-mozhet-pokazat-takoi-zhe-sezon-v-arise-kak-eto-bylo-v-proshlom-godu-281070/
Александр Кокорин
Футбол
ФК Арис (Лимасол)
ФК Фиорентина
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