Кирилл Кокорин: «Думаю, Александр может показать такой же сезон в «Арисе», как это было в прошлом году»

Кирилл Кокорин, брат российского форварда Александра Кокорина, высказался о переходе футболиста из «Фиорентины» в «Арис».

«Я думаю, что он Александр может показать такой же сезон, как это было в прошлом сезоне. Желаю ему максимальной удачи, а она сейчас на нашей стороне. Жизнь же зебра, а сейчас она стала белой. Надо у самого Александра спрашивать, почему он перешел в «Арис». Другие варианты? Я не слышал, агентской деятельностей не занимаюсь, всем со мной не делятся», — цитирует Кокорина-младшего Metaratings.ru.

5 сентября «Арис» объявил о переходе Кокорина из «Фиорентины» на правах аренды. Соглашение с 32-летним россиянином рассчитано на один сезон.

Кокорин уже выступал за клуб из Лимасола в сезоне-2022/23 на правах аренды. Он провел 30 матчей за «Арис», в которых отметился 13 голами и 6 результативными передачами. Российский форвард был признан самым ценным игроком прошлого сезона чемпионата Кипра.