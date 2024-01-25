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25 января, 09:35

Бонек: «Все были влюблены в манеру работы Моуринью в «Роме»

Виктория Кравченко
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Бывший футболист «Ювентуса» Збигнев Бонек прокомментировал увольнение Жозе Моуринью с поста главного тренера «Ромы».

«Моуринью много сделал для «Ромы», как мне кажется. Я не думаю, что это удачное решение — уволить его. Все были влюблены в его манеру работы. Но это можно было предсказать, потому что разрыв назревал. Моуринью делал намеки на будущее, но руководство клуба не прислушивалось к ним», — цитирует слова Бонека fcinter1908.it.

Моуринью 16 января уволили из «Ромы». Вместо него главным тренером римлян стал Даниеле Де Росси.

ФК Рома
Жозе Моуринью
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Ювентус 21 16 4 1 35-12 52
2
 Интер 20 16 3 1 49-10 51
3
 Милан 21 14 3 4 41-23 45
4
 Фиорентина 20 10 4 6 29-21 34
5
 Лацио 20 10 3 7 24-20 33
6
 Аталанта 20 10 3 7 35-21 33
7
 Болонья 20 8 8 4 23-18 32
8
 Рома 21 9 5 7 34-25 32
9
 Торино 21 8 7 6 20-19 31
10
 Наполи 20 9 4 7 30-25 31
11
 Монца 21 6 7 8 20-28 25
12
 Дженоа 21 6 7 8 22-25 25
13
 Фрозиноне 21 6 4 11 28-40 22
14
 Лечче 21 4 9 8 20-29 21
15
 Сассуоло 20 5 4 11 26-36 19
16
 Удинезе 21 2 12 7 23-35 18
17
 Кальяри 22 4 6 12 21-38 18
18
 Верона 21 4 5 12 19-29 17
19
 Эмполи 21 4 4 13 14-35 16
20
 Салернитана 21 2 6 13 18-42 12
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26.01 22:45
Кальяри – Торино
 1 : 2
27.01 17:00
Аталанта – Удинезе
 - : -
27.01 20:00
Ювентус – Эмполи
 - : -
27.01 22:45
Милан – Болонья
 - : -
28.01 14:30
Дженоа – Лечче
 - : -
28.01 17:00
Монца – Сассуоло
 - : -
28.01 17:00
Верона – Фрозиноне
 - : -
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Душан Влахович

Душан Влахович

Ювентус

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Оливье Жиру

Оливье Жиру

Милан

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П
Оливье Жиру

Оливье Жиру

Милан

 7
Маркус Тюрам

Маркус Тюрам

Интер

 7
Генрих Мхитарян

Генрих Мхитарян

Интер

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И К Ж
Антуан Макумбу

Антуан Макумбу

Кальяри

 20 1 2
Паскуале Маццокки

Паскуале Маццокки

Салернитана, Наполи

 19 1 4
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Малик Тшау

Милан

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