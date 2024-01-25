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Сегодня, 11:37

В шорт-лист «Наполи» вошел бывший тренер «Спартака» Тедеско

Георгий Кудинов
Приглашенный автор
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Доменико Тедеско.
Фото Global Look Press

Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис ведет активный поиск нового тренера, который приступил бы к работе с момента начала подготовки к сезону-2024/25.

У босса неаполитанцев есть узкий список кандидатов, куда, как стало известно «СЭ», попал 38-летний Доменико Тедеско, родившийся в Италии, но никогда не возглавлявший там команды.

Его контракт со сборной Бельгии рассчитан до конца Евро-2024, и пока Тедеско не поступало официальное предложение о продлении. При этом Доменико неоднократно говорил журналистам, что хотел бы поработать на исторической родине, одно время он упоминался в контексте назначения в «Фиорентину».

Договор нынешнего главного тренера «Наполи» Вальтера Маццарри рассчитан до конца этого сезона и он точно покинет клуб после завершения срока соглашения.

Футбол
Сборная Бельгии по футболу
ФК Наполи
ФК Спартак (Москва)
Доменико Тедеско
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«Монца» — «Милан»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
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Бонек: «Все были влюблены в манеру работы Моуринью в «Роме»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ювентус 21 16 4 1 35-12 52
2
 Интер 20 16 3 1 49-10 51
3
 Милан 21 14 3 4 41-23 45
4
 Фиорентина 20 10 4 6 29-21 34
5
 Лацио 20 10 3 7 24-20 33
6
 Аталанта 20 10 3 7 35-21 33
7
 Болонья 20 8 8 4 23-18 32
8
 Рома 21 9 5 7 34-25 32
9
 Наполи 20 9 4 7 30-25 31
10
 Торино 20 7 7 6 18-18 28
11
 Монца 21 6 7 8 20-28 25
12
 Дженоа 21 6 7 8 22-25 25
13
 Фрозиноне 21 6 4 11 28-40 22
14
 Лечче 21 4 9 8 20-29 21
15
 Сассуоло 20 5 4 11 26-36 19
16
 Удинезе 21 2 12 7 23-35 18
17
 Кальяри 21 4 6 11 20-36 18
18
 Верона 21 4 5 12 19-29 17
19
 Эмполи 21 4 4 13 14-35 16
20
 Салернитана 21 2 6 13 18-42 12
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20.01 20:00
Рома – Верона
 2 : 1
20.01 22:45
Удинезе – Милан
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21.01 14:30
Фрозиноне – Кальяри
 3 : 1
21.01 17:00
Эмполи – Монца
 3 : 0
21.01 20:00
Салернитана – Дженоа
 1 : 2
21.01 22:45
Лечче – Ювентус
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Лаутаро Мартинес

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Интер

 18
Душан Влахович

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Ювентус

 11
Оливье Жиру

Оливье Жиру

Милан

 10
П
Оливье Жиру

Оливье Жиру

Милан

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Маркус Тюрам

Маркус Тюрам

Интер

 7
Генрих Мхитарян

Генрих Мхитарян

Интер

 6
И К Ж
Антуан Макумбу

Антуан Макумбу

Кальяри

 19 1 2
Паскуале Маццокки

Паскуале Маццокки

Салернитана, Наполи

 19 1 4
Малик Тшау

Малик Тшау

Милан

 11 1 3
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