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Чинквини заявил, что Сазонов не готов к чемпионату Италии

Виктория Кравченко
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Экс-менеджер «Зенита» и сборной России Оресте Чинквини рассказал, что Саба Сазонов не готов выступать на уровне «Торино» из-за слабости.

«Не знаю, можно ли называть трансфер Сабы Сазонова в «Торино» ошибкой, но могу сказать, что он не готов к чемпионату Италии. Просто не готов. Проблема в том, что сейчас уровень российской лиги сейчас не на самом высоком уровне, когда нет возможности выступать в еврокубках», — цитирует Чинквини «РБ Спорт».

21-летний защитник почти не получает практики в «Торино» и большую часть времени проводит на скамейке запасных. В нынешнем сезоне он провел только 149 минут игрового времени в составе «Торино». Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 3 миллиона евро.

Источник: https://metaratings.ru/news/gadzhiev-dumayu-u-sbornoi-rossii-primerno-odin-uroven-s-uzbekistanom-327269/
ФК Торино
Саба Сазонов
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 И В Н П +/- О
1
 Ювентус 21 16 4 1 35-12 52
2
 Интер 20 16 3 1 49-10 51
3
 Милан 21 14 3 4 41-23 45
4
 Фиорентина 20 10 4 6 29-21 34
5
 Лацио 20 10 3 7 24-20 33
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 Аталанта 20 10 3 7 35-21 33
7
 Болонья 20 8 8 4 23-18 32
8
 Рома 21 9 5 7 34-25 32
9
 Наполи 20 9 4 7 30-25 31
10
 Торино 20 7 7 6 18-18 28
11
 Монца 21 6 7 8 20-28 25
12
 Дженоа 21 6 7 8 22-25 25
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 Лечче 21 4 9 8 20-29 21
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 Сассуоло 20 5 4 11 26-36 19
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 Удинезе 21 2 12 7 23-35 18
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