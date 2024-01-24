Чинквини заявил, что Сазонов не готов к чемпионату Италии

Экс-менеджер «Зенита» и сборной России Оресте Чинквини рассказал, что Саба Сазонов не готов выступать на уровне «Торино» из-за слабости.

«Не знаю, можно ли называть трансфер Сабы Сазонова в «Торино» ошибкой, но могу сказать, что он не готов к чемпионату Италии. Просто не готов. Проблема в том, что сейчас уровень российской лиги сейчас не на самом высоком уровне, когда нет возможности выступать в еврокубках», — цитирует Чинквини «РБ Спорт».

21-летний защитник почти не получает практики в «Торино» и большую часть времени проводит на скамейке запасных. В нынешнем сезоне он провел только 149 минут игрового времени в составе «Торино». Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 3 миллиона евро.