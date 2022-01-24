«Аталанта» отвергла предложение «Ньюкасла» по Гозенсу

«Аталанта» отказалась продавать полузащитника Робина Гозенса в «Ньюкасл», сообщает инсайдер Николо Скира.

Ранее появилась информация, что английский клуб уже согласовал с футболистом контракт до 2025 года с зарплатой 3,5миллиона евро в год.

В текущем сезоне немецкий футболист успел сыграть за итальянский клуб 8 матчей во всех турнирах, забил 2 гола и отдал одну результативную передачу. 27-летний полузащитник с 29 сентября 2021 года не играет за «Аталанту» из-за травмы.