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Бонавентура находится в сфере интересов «Аталанты»

14:19
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Полузащитник «Милана» Джакомо Бонавентура может перейти в «Аталанту», сообщает La Gazzetta dello Sport.

Клуб из Бергамо готов предложить контракт 30-летнему итальянцу, который покинет «россонери» по окончании нынешнего сезона. Также на футболиста претендует «Торино», причем именно клуб из Турина считается фаворитом в борьбе за хавбека.

Бонавентура выступает за «Милан» с 2014 года, куда перешел именно из «Аталанты» за 7 миллионов евро. В текущем сезоне хавбек провел 19 матчей, в которых забил 3 гола.

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