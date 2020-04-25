Бонавентура находится в сфере интересов «Аталанты»

Полузащитник «Милана» Джакомо Бонавентура может перейти в «Аталанту», сообщает La Gazzetta dello Sport.

Клуб из Бергамо готов предложить контракт 30-летнему итальянцу, который покинет «россонери» по окончании нынешнего сезона. Также на футболиста претендует «Торино», причем именно клуб из Турина считается фаворитом в борьбе за хавбека.

Бонавентура выступает за «Милан» с 2014 года, куда перешел именно из «Аталанты» за 7 миллионов евро. В текущем сезоне хавбек провел 19 матчей, в которых забил 3 гола.