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«Болонья» — «Торино»: Лукич открыл счет с пенальти, который заработал Алексей Миранчук

Иван Торопцев
Корреспондент
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Алексей Миранчук.
Фото AFP

Полузащитник «Торино» Саша Лукич открыл счет в матче 13-го тура чемпионата Италии против «Болоньи» — 1:0.

На 26-й минуте серб реализовал пенальти, который заработал его российский одноклубник Алексей Миранчук.

За несколько минут до этого Миранчук ворвался в чужую штрафную с мячом, после чего его сбил защитник «Болоньи» Джон Лукуми. Видеоассистенты арбитра определили, что Лукуми нарушил правила в штрафной, а не за ее пределами, после чего главный судья назначил 11-метровый.

Италия. Серия А. 13-й тур
06 нояб, 14:30. Renato Dall'Ara (Болонья)
Болонья
Торино

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19%

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Спартак 1
Матч завершен

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34%

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21%

3.10

ИТБ2 (1.5)

20%

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Алексей Миранчук
Футбол
ФК Болонья
ФК Торино
0
Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Миранчук попал в стартовый состав «Торино» на игру с «Болоньей»
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Наполи 13 11 2 0 32-10 35
2
 Милан 13 9 2 2 27-14 29
3
 Аталанта 13 8 3 2 19-10 27
4
 Рома 12 8 1 3 16-11 25
5
 Лацио 12 7 3 2 24-8 24
6
 Интер 12 8 0 4 25-17 24
7
 Удинезе 13 6 5 2 21-13 23
8
 Ювентус 12 6 4 2 18-7 22
9
 Салернитана 13 4 5 4 18-19 17
10
 Торино 12 5 2 5 12-14 17
11
 Сассуоло 13 4 3 6 14-18 15
12
 Эмполи 13 3 5 5 10-17 14
13
 Болонья 12 3 4 5 14-18 13
14
 Фиорентина 12 3 4 5 13-17 13
15
 Монца 12 3 1 8 11-21 10
16
 Лечче 13 1 6 6 10-16 9
17
 Специя 13 2 3 8 11-24 9
18
 Сампдория 12 1 3 8 6-21 6
19
 Кремонезе 13 0 6 7 11-24 6
20
 Верона 12 1 2 9 11-24 5
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4.11 22:45
Удинезе – Лечче
 1 : 1
5.11 17:00
Эмполи – Сассуоло
 1 : 0
5.11 17:00
Салернитана – Кремонезе
 2 : 2
5.11 20:00
Аталанта – Наполи
 1 : 2
5.11 22:45
Милан – Специя
 2 : 1
6.11 14:30
Болонья – Торино
 - : -
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Монца – Верона
 - : -
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