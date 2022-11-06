«Болонья» — «Торино»: Лукич открыл счет с пенальти, который заработал Алексей Миранчук

Полузащитник «Торино» Саша Лукич открыл счет в матче 13-го тура чемпионата Италии против «Болоньи» — 1:0.

На 26-й минуте серб реализовал пенальти, который заработал его российский одноклубник Алексей Миранчук.

За несколько минут до этого Миранчук ворвался в чужую штрафную с мячом, после чего его сбил защитник «Болоньи» Джон Лукуми. Видеоассистенты арбитра определили, что Лукуми нарушил правила в штрафной, а не за ее пределами, после чего главный судья назначил 11-метровый.