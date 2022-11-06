«Болонья» — «Торино»: Лукич открыл счет с пенальти, который заработал Алексей Миранчук
Полузащитник «Торино» Саша Лукич открыл счет в матче 13-го тура чемпионата Италии против «Болоньи» — 1:0.
На 26-й минуте серб реализовал пенальти, который заработал его российский одноклубник Алексей Миранчук.
За несколько минут до этого Миранчук ворвался в чужую штрафную с мячом, после чего его сбил защитник «Болоньи» Джон Лукуми. Видеоассистенты арбитра определили, что Лукуми нарушил правила в штрафной, а не за ее пределами, после чего главный судья назначил 11-метровый.
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Эмполи – Сассуоло
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Аталанта – Наполи
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