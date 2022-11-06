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«Торино» проиграл «Болонье», Миранчук провел полный матч

Иван Шитик
Корреспондент
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6 ноября. «Болонья» — «Торино» — 2:1.
Фото ФК «Торино».

«Торино» в гостях проиграл «Болонье» в матче 13-го тура чемпионата Италии со счетом 1:2.

Российский полузащитник «быков» Алексей Миранчук вышел в стартовом составе и провел на поле весь матч.

«Болонья» одержала третью победу подряд и поднялась на 11-е место, набрав 16 очков. «Торино» занимает 10-ю строчку (17 очков).

Италия. Серия А. 13-й тур
06 нояб, 14:30. Renato Dall'Ara (Болонья)
Болонья
2:1
Торино

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Алексей Миранчук
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Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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И В Н П +/- О
1
 Наполи 13 11 2 0 32-10 35
2
 Милан 13 9 2 2 27-14 29
3
 Аталанта 13 8 3 2 19-10 27
4
 Рома 12 8 1 3 16-11 25
5
 Лацио 12 7 3 2 24-8 24
6
 Интер 12 8 0 4 25-17 24
7
 Удинезе 13 6 5 2 21-13 23
8
 Ювентус 12 6 4 2 18-7 22
9
 Салернитана 13 4 5 4 18-19 17
10
 Торино 13 5 2 6 13-16 17
11
 Болонья 13 4 4 5 16-19 16
12
 Сассуоло 13 4 3 6 14-18 15
13
 Эмполи 13 3 5 5 10-17 14
14
 Фиорентина 12 3 4 5 13-17 13
15
 Монца 12 3 1 8 11-21 10
16
 Лечче 13 1 6 6 10-16 9
17
 Специя 13 2 3 8 11-24 9
18
 Сампдория 12 1 3 8 6-21 6
19
 Кремонезе 13 0 6 7 11-24 6
20
 Верона 12 1 2 9 11-24 5
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