«Сампдория» сыграла вничью с «Болоньей» в первом матче под руководством Станковича

«Сампдория» на выезде сыграла вничью с «Болоньей» в матче 9-го тура чемпионата Италии. Встреча закончилась со счетом 1:1.

Команда из Генуи проводила первый матч после смены тренера и назначения Деяна Станковича на пост главного тренера.

«Сампдория» остается на последнем, 20-м месте в серии А, набрав только 3 очка. «Болонья» идет на 17-й строчке (7 очков).