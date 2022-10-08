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8 октября, 23:42

«Сампдория» сыграла вничью с «Болоньей» в первом матче под руководством Станковича

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в
8 октября. «Болонья» — «Сампдория» — 1:1.
Фото ФК «Болонья».

«Сампдория» на выезде сыграла вничью с «Болоньей» в матче 9-го тура чемпионата Италии. Встреча закончилась со счетом 1:1.

Команда из Генуи проводила первый матч после смены тренера и назначения Деяна Станковича на пост главного тренера.

«Сампдория» остается на последнем, 20-м месте в серии А, набрав только 3 очка. «Болонья» идет на 17-й строчке (7 очков).

Италия. Серия А. 9-й тур
08 окт, 21:45. Renato Dall'Ara (Болонья)
Болонья
1:1
Сампдория

ФК Болонья
ФК Сампдория
0
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 Аталанта 10 7 3 0 16-6 24
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 Милан 10 7 2 1 20-10 23
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 Лацио 10 6 3 1 21-5 21
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 Удинезе 10 6 3 1 19-10 21
6
 Рома 9 6 1 2 12-9 19
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 Интер 10 6 0 4 18-14 18
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 Сассуоло 10 3 3 4 12-12 12
10
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 Фиорентина 9 2 3 4 7-11 9
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 Специя 10 2 3 5 9-19 9
16
 Лечче 9 1 4 4 8-11 7
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 Болонья 10 1 4 5 10-17 7
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 Сампдория 9 0 3 6 5-17 3
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Эмполи – Монца
 1 : 0
15.10 19:00
Торино – Ювентус
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15.10 21:45
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16.10 13:30
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16.10 16:00
Лацио – Удинезе
 0 : 0
16.10 16:00
Специя – Кремонезе
 2 : 2
16.10 19:00
Наполи – Болонья
 3 : 2
16.10 21:45
Верона – Милан
 1 : 2
17.10 19:30
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 - : -
17.10 21:45
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