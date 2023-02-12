«Монца» на выезде обыграла «Болонью»

«Монца» на выезде обыграла «Болонью» в матче 22-го тура чемпионата Италии — 1:0.

Автором единственного забитого гола стал защитник Джулио Донати, который отличился на 25-й минуте встречи.

«Монца» занимает 9-е место в турнирной таблице серии А, набрав 29 очков. «Болонья» с 29 очками располагается на 10-й строчке.

В следующем туре «Монца» сыграет против «Милана» 18 февраля, а «Болонья» в этот же день встретится с «Сампдорией».