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27 апреля, 23:16

«Интер» проиграл «Болонье» в гостях, «Милан» остался лидером чемпионата Италии

«Интер» на выезде проиграл «Болонье» в перенесенном матче 20-го тура чемпионата Италии
Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
27 апреля. «Болонья» — «Интер».
Фото Global Look Press

«Интер» на выезде проиграл «Болонье» в перенесенном матче 20-го тура чемпионата Италии — 1:2.

Единственный гол у гостей забил Иван Перишич, у хозяев отличились Марко Арнаутович и Никола Сансоне.

Из-за этого поражения «Интер» остался на втором месте в турнирной таблице чемпионата Италии с 72 очками в 34 играх. Лидером является «Милан», у которого 74 очка в 34 матчах. До игры с «Болоньей» у «Интера» был матч в запасе относительно «Милана».

«Болонья» с 42 очками идет на 13-й строчке с 42 очками в 34 матчах.

Италия. Серия А. 20-й тур
27 апр, 21:15. Renato Dall'Ara (Болонья)
Болонья
2:1
Интер
Голы
Перишич, 3 (0:1), Арнаутович, 28 (1:1), Сансоне, 81 (2:1)
Болонья
Скорупски Хики Сумаоро Теат Де Сильвестри Медель Сориано (Домингес, 67) Схаутен Сванберг (Эбишер, 67) Арнаутович (Орсолини, 88) Барроу (Сансоне, 77)
Интер
Раду Дюмфрис (Дармиан, 80) де Врей Димарко (Д`Амброзио, 70) Шкриньяр Хакан Чалханоглу (Гальярдини, 81) Барелла (Санчес, 63) Брозович Мартинес Перишич Корреа (Джеко, 63)
Предупреждения
Арнаутович 55’  -  Барелла 56’, Дюмфрис 70’, Хакан Чалханоглу 79’
Судьи
Довери (Италия)

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Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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«Аталанта» и «Торино» забили восемь голов в матче чемпионата Италии

«Интер» проиграл после курьезного гола. Необъяснимая ошибка вратаря может стоить миланцам чемпионства
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Милан 34 22 8 4 60-30 74
2
 Интер 34 21 9 4 72-28 72
3
 Наполи 34 20 7 7 61-30 67
4
 Ювентус 34 19 9 6 52-30 66
5
 Рома 34 17 7 10 55-40 58
6
 Лацио 34 16 8 10 66-50 56
7
 Фиорентина 34 17 5 12 54-46 56
8
 Аталанта 34 15 10 9 61-43 55
9
 Верона 34 13 10 11 59-51 49
10
 Сассуоло 34 12 10 12 59-55 46
11
 Торино 34 11 11 12 42-36 44
12
 Удинезе 34 10 13 11 53-52 43
13
 Болонья 34 11 9 14 39-48 42
14
 Эмполи 34 9 10 15 45-62 37
15
 Специя 34 9 6 19 34-59 33
16
 Сампдория 34 8 6 20 41-57 30
17
 Кальяри 34 6 10 18 31-62 28
18
 Дженоа 34 3 16 15 25-54 25
19
 Салернитана 33 6 7 20 28-70 24
20
 Венеция 33 5 7 21 27-61 22
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35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
30.04 16:00
Кальяри – Верона
 - : -
30.04 16:00
Наполи – Сассуоло
 - : -
30.04 19:00
Сампдория – Дженоа
 - : -
30.04 21:45
Специя – Лацио
 - : -
1.05 13:30
Ювентус – Венеция
 - : -
1.05 16:00
Милан – Фиорентина
 - : -
1.05 16:00
Эмполи – Торино
 - : -
1.05 19:00
Удинезе – Интер
 - : -
1.05 21:45
Рома – Болонья
 - : -
2.05 21:45
Аталанта – Салернитана
 - : -
Все результаты / календарь
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Г
Чиро Иммобиле

Чиро Иммобиле

Лацио

 26
Душан Влахович

Душан Влахович

Ювентус

 23
Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

 16
П
Доменико Берарди

Доменико Берарди

Сассуоло

 9
Сергей Милинкович-Савич

Сергей Милинкович-Савич

Лацио

 9
Хакан Чалханоглу

Хакан Чалханоглу

Интер

 8
И К Ж
Адама Сумаоро

Адама Сумаоро

Болонья

 25 2 5
Николо Дзаньоло

Николо Дзаньоло

Рома

 25 1 10
Кельвен Амиан

Кельвен Амиан

Специя

 28 1 6
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