«Болонья» арендовала нападающего «Аталанты»

Нападающий «Аталанты» Муса Барроу сменил клуб. 21-летний форвард перешел в «Болонью». Арендное соглашение подписано на полтора года с опцией выкупа в размере 13 миллионов евро плюс 6 миллионов в виде бонусов, сообщает официальный сайт «Болоньи».

Барроу является воспитанником «Аталанты» и выступал за первую команду с января 2018 года. На счету 21-летнего футболиста 51 матч и восемь забитых мячей за клуб из Бергамо.