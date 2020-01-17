Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Италия

«Болонья» арендовала нападающего «Аталанты»

22:52
Теги:

Нападающий «Аталанты» Муса Барроу сменил клуб. 21-летний форвард перешел в «Болонью». Арендное соглашение подписано на полтора года с опцией выкупа в размере 13 миллионов евро плюс 6 миллионов в виде бонусов, сообщает официальный сайт «Болоньи».

Барроу является воспитанником «Аталанты» и выступал за первую команду с января 2018 года. На счету 21-летнего футболиста 51 матч и восемь забитых мячей за клуб из Бергамо.

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир