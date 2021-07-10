Болельщики «Интера» спели в честь Эриксена перед первой тренировкой команды
17:33
Болельщики «Интера» собрались у клубной базы, чтобы поддержать команду перед ее первой летней тренировкой, сообщает TMW. Для действующих чемпионов Италии это была первая тренировка под руководством нового главного тренера Симоне Индзаги.
Фанаты не забыли о полузащитнике Кристиане Эриксене, который отсутствовал на занятии. В какой-то момент они начали петь в честь датчанина: «Мы — Кристиан Эриксен».
Напомним, хавбек сборной Дании перенес сердечный приступ во время матча первого тура Евро-2020 с Финляндией. Позже 29-летнему Эриксену имплантировали дефибриллятор, чтобы регулировать сердцебиение.
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