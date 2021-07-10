Футбол
Италия
Новости
Серия A Серия B Кубок Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Италия

Болельщики «Интера» спели в честь Эриксена перед первой тренировкой команды

17:33
Кристиан Эриксен. Фото Twitter
Кристиан Эриксен. Фото Twitter
Теги:

Болельщики «Интера» собрались у клубной базы, чтобы поддержать команду перед ее первой летней тренировкой, сообщает TMW. Для действующих чемпионов Италии это была первая тренировка под руководством нового главного тренера Симоне Индзаги.

Фанаты не забыли о полузащитнике Кристиане Эриксене, который отсутствовал на занятии. В какой-то момент они начали петь в честь датчанина: «Мы — Кристиан Эриксен».

Напомним, хавбек сборной Дании перенес сердечный приступ во время матча первого тура Евро-2020 с Финляндией. Позже 29-летнему Эриксену имплантировали дефибриллятор, чтобы регулировать сердцебиение.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

«Мой уход из сборной — оптимальное решение для руководства РФС и для тренерского штаба. Лучшее ли для команды? Покажет время». Эксклюзивное интервью Станислава Черчесова
Аргентина — Бразилия: время начала и где смотреть прямую трансляцию финала Кубка Америки
«Зенит» уменьшил зимнее предложение, а с «Байером» договорились за 3 дня». Сарсания — о переходе Лунева
«Замена Черчесова на Венгера или Базаревича на Блатта ничего не изменит. Проблемы гораздо глубже». Крик души Сергея Чернова
Силовые тренировки со штангой — разбираемся с экспертом
vs
0
Офсайд