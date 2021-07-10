Сарри не взял Луиса Альберто на предсезонный сбор «Лацио»

Полузащитник «Лацио» Луис Альберто настаивает на увеличении зарплаты либо просит продать его, сообщает Corriere dello Sport. 28-летний испанец не был включен в заявку на предсезонную подготовку.

«Луис Альберто не ответил на звонок, это управленческая и корпоративная проблема. С моральной точки зрения он должен говорить со мной и со своими товарищами по команде. И он должен убедить нас в причинах его задержки», — сказал главный тренер римлян Маурицио Сарри.

Контракт футболиста с римским клубом действует до конца июня 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 45 миллионов евро. В завершившемся чемпионате Италии Альберто провел 34 матча, забил девять голов и отдал две голевые передачи.