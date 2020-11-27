Болельщики «Интера» призывают руководство клуба уволить Конте

Болельщики «Интера» призывают руководство клуба уволить главного тренера Антонио Конте, сообщает Football Italia.

В Twitter набирает популярность тренд #ConteOut после того, как миланцы уступили в Лиге чемпионов «Реалу» (0:2). Итальянский клуб набрал два очка в четырех матчах и рискует остаться без еврокубков весной.

При этом руководство «Интера» не намерено увольнять Конте, как и сам специалист не собирается покидать свой пост.

«Интер» с 15 очками занимает пятое место в серии А.