Болельщики «Фиорентины» вывесили плакат перед базой клуба с критикой команды

Болельщики «Фиорентины» развернули плакат перед тренировочной базой клуба с критикой команды.

На плакате написано: «Наша любовь к цветам клуба безгранична, но наше терпение — нет».

«Фиорентина» занимает 17-е место в серии А, находясь в трех очках от зоны вылета. Под руководством Чезаре Пранделли «фиалки» провели 11 матчей, в которых смогли добиться лишь двух побед.