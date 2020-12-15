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Болельщики «Фиорентины» вывесили плакат перед базой клуба с критикой команды

07:40
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Болельщики «Фиорентины» развернули плакат перед тренировочной базой клуба с критикой команды.

На плакате написано: «Наша любовь к цветам клуба безгранична, но наше терпение — нет».

«Фиорентина» занимает 17-е место в серии А, находясь в трех очках от зоны вылета. Под руководством Чезаре Пранделли «фиалки» провели 11 матчей, в которых смогли добиться лишь двух побед.

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