Берти высоко отозвался об игре Лаутаро Мартинеса

Экс-игрок «Интера» Никола Берти рассказал, что думает об аргентинском нападающем Лаутаро Мартинесе. В декабре 2023 года он стал чемпионом мира в составе сборной Аргентины, обыграв в финале Францию (3:3, 4-2 — пенальти).

«Я считаю его чемпионом. Он играет в связке с самыми разными нападающими и все время показывает свой класс», — цитирует слова Берти ITASportPress.