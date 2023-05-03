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Сегодня, 19:40

Берти высоко отозвался об игре Лаутаро Мартинеса

Виктория Кравченко
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Экс-игрок «Интера» Никола Берти рассказал, что думает об аргентинском нападающем Лаутаро Мартинесе. В декабре 2023 года он стал чемпионом мира в составе сборной Аргентины, обыграв в финале Францию (3:3, 4-2 — пенальти).

«Я считаю его чемпионом. Он играет в связке с самыми разными нападающими и все время показывает свой класс», — цитирует слова Берти ITASportPress.

25-летний Мартинес забил в общей сложности 95 голов в 228 матчах за «Интер». Он играет за клуб с 2018 года.

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«Специя» — «Ювентус»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Удинезе»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
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Миранчук остался в запасе «Торино» на матч против «Сампдории»

«Ювентус» дома обыграл «Лечче» и поднялся на второе место серии А
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Наполи 32 25 4 3 68-22 79
2
 Ювентус 33 19 6 8 50-28 63
3
 Лацио 32 18 7 7 50-24 61
4
 Аталанта 33 17 7 9 56-39 58
5
 Рома 32 17 6 9 44-30 57
6
 Милан 32 16 9 7 52-38 57
7
 Интер 32 18 3 11 54-35 57
8
 Фиорентина 33 12 10 11 45-39 46
9
 Болонья 32 12 9 11 41-40 45
10
 Торино 33 12 9 12 35-38 45
11
 Монца 32 12 8 12 40-43 44
12
 Сассуоло 32 12 7 13 40-47 43
13
 Удинезе 32 10 12 10 42-40 42
14
 Салернитана 33 7 14 12 41-54 35
15
 Эмполи 32 7 11 14 26-42 32
16
 Лечче 33 7 10 16 28-40 31
17
 Специя 33 5 12 16 28-54 27
18
 Верона 32 6 9 17 27-45 27
19
 Кремонезе 32 3 11 18 28-58 20
20
 Сампдория 33 3 8 22 20-59 17
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3.05 19:00
Аталанта – Специя
 3 : 2
3.05 19:00
Ювентус – Лечче
 2 : 1
3.05 19:00
Салернитана – Фиорентина
 3 : 3
3.05 19:00
Сампдория – Торино
 0 : 2
3.05 22:00
Милан – Кремонезе
 - : -
3.05 22:00
Лацио – Сассуоло
 - : -
3.05 22:00
Монца – Рома
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Верона – Интер
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Г
Виктор Осимхен

Виктор Осимхен

Наполи

 21
Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

 17
Булай Диа

Булай Диа

Салернитана

 15
П
Хвича Кварацхелия

Хвича Кварацхелия

Наполи

 10
Сергей Милинкович-Савич

Сергей Милинкович-Савич

Лацио

 8
Филип Костич

Филип Костич

Ювентус

 8
И К Ж
Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Эмполи

 18 1 6
Себастьяно Луперто

Себастьяно Луперто

Эмполи

 30 1 2
Луис Муриэль

Луис Муриэль

Аталанта

 24 1 0
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