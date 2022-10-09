Берлускони открыл новую тренировочную базу для «Монцы»

Президент «Монцы» Сильвио Берлускони торжественно открыл новый тренировочный центр клуба, он расположен в Монцелло. Презентацию он посвятил своему отцу Луиджи, именем которого и назван центр, сообщает La Gazzetta dello Sport.

«Монца» утверждается в качестве клуба cерии А, и мы хотим привлекать молодых игроков. Я очень доволен последними матчами, теперь нам надо расти дальше", — сказал Берлускони.

Напомним, что в последних трех матчах «Монца» обыграла «Ювентус», «Сампдорию» и «Специю» соответственно.