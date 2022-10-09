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9 октября, 22:11

Берлускони открыл новую тренировочную базу для «Монцы»

Иван Шитик
Корреспондент
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Президент «Монцы» Сильвио Берлускони торжественно открыл новый тренировочный центр клуба, он расположен в Монцелло. Презентацию он посвятил своему отцу Луиджи, именем которого и назван центр, сообщает La Gazzetta dello Sport.

«Монца» утверждается в качестве клуба cерии А, и мы хотим привлекать молодых игроков. Я очень доволен последними матчами, теперь нам надо расти дальше", — сказал Берлускони.

Напомним, что в последних трех матчах «Монца» обыграла «Ювентус», «Сампдорию» и «Специю» соответственно.

ФК Монца
Сильвио Берлускони
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16.10 16:00
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16.10 16:00
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16.10 19:00
Наполи – Болонья
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16.10 21:45
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