Берарди сообщил руководству «Сассуоло», что намерен покинуть клуб

Нападающий «Сассуоло» Доменико Берарди намерен покинуть клуб. О своем желании он уже проинформировал руководство клуба, сообщает TMW.

Ранее появилась информация, что 26-летним итальянцем интересуется «Ливерпуль». Его контракт с «Сассуоло» истекает 30 июня 2024 года.

В сезоне-2020/21 Берарди провел 30 матчей в чемпионате Италии, забил 17 голов и отдал 8 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 35 миллионов евро.