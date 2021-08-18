Берарди сообщил руководству «Сассуоло», что намерен покинуть клуб
18:02
Нападающий «Сассуоло» Доменико Берарди намерен покинуть клуб. О своем желании он уже проинформировал руководство клуба, сообщает TMW.
Ранее появилась информация, что 26-летним итальянцем интересуется «Ливерпуль». Его контракт с «Сассуоло» истекает 30 июня 2024 года.
В сезоне-2020/21 Берарди провел 30 матчей в чемпионате Италии, забил 17 голов и отдал 8 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 35 миллионов евро.
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