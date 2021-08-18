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Бывший защитник ЦСКА попал в сферу интересов «Торино»

17:45
Родриго Бекао. Фото Instagram
Родриго Бекао. Фото Instagram
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«Торино» претендует на защитника «Удинезе» Родриго Бекао, сообщает Sky Sport Italia.

Главный тренер команды Иван Юрич требует усиления линия обороны перед стартом сезона. Поэтому клуб из Турина обратил внимание на 25-летнего бразильца.

В прошлом сезоне серии А Бекао провел 35 матчей, в которых забил 1 гол.

Его контракт с «Удинезе» рассчитано до 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 5 миллионов евро.

Отметим, что до «Удинезе» Бекао выступал за ЦСКА. Московский клуб тогда не воспользовался правом выкупа игрока, так как не смог договориться по условиям личного контракта бразильца.

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Иван Шитик все материалы автора

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