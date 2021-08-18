Бывший защитник ЦСКА попал в сферу интересов «Торино»

«Торино» претендует на защитника «Удинезе» Родриго Бекао, сообщает Sky Sport Italia.

Главный тренер команды Иван Юрич требует усиления линия обороны перед стартом сезона. Поэтому клуб из Турина обратил внимание на 25-летнего бразильца.

В прошлом сезоне серии А Бекао провел 35 матчей, в которых забил 1 гол.

Его контракт с «Удинезе» рассчитано до 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 5 миллионов евро.

Отметим, что до «Удинезе» Бекао выступал за ЦСКА. Московский клуб тогда не воспользовался правом выкупа игрока, так как не смог договориться по условиям личного контракта бразильца.