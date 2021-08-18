Бывший защитник ЦСКА попал в сферу интересов «Торино»
17:45
«Торино» претендует на защитника «Удинезе» Родриго Бекао, сообщает Sky Sport Italia.
Главный тренер команды Иван Юрич требует усиления линия обороны перед стартом сезона. Поэтому клуб из Турина обратил внимание на 25-летнего бразильца.
В прошлом сезоне серии А Бекао провел 35 матчей, в которых забил 1 гол.
Его контракт с «Удинезе» рассчитано до 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 5 миллионов евро.
Отметим, что до «Удинезе» Бекао выступал за ЦСКА. Московский клуб тогда не воспользовался правом выкупа игрока, так как не смог договориться по условиям личного контракта бразильца.
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