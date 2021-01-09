Берарди не поможет «Сассуоло» в матче с «Ювентусом»

Нападающий «Сассуоло» Доменико Берарди не сыграет в матче 17-го тура серии А против «Ювентуса», сообщает пресс-служба клуба. Он получил травму правого бедра.

Срок возвращения пока неизвестен. 26-летний итальянец в текущем сезоне провел 15 матчей за «Аталанту» и забил семь мячей при четырех голевых передачах.

Матч «Ювентус» — «Сассуоло» состоится 10 января. Начало в 22.45 по московскому времени.