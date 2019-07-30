Бекао признался, что переезд из Бразилии в Россию кардинально изменил его жизнь

Бывший игрок ЦСКА, защитник "Удинезе" Родригу Бекао отметил, что перешел в итальянскую команду, чтобы достичь высоких целей, сообщает официальный сайт черно-белых. 23-летний футболист признался, что переезд из Бразилии в Россию кардинально изменил его жизнь.

Бекао выступал за красно-синих в прошлом сезоне на правах аренды. Защитник принадлежал "Баия".

"Я перешел в "Удинезе", чтобы добиться больших целей. Постараюсь сделать для этого все возможное. Уверен, здесь в команде будет настоящая семейная обстановка. Есть все предпосылки, чтобы провести хороший сезон.

Переезд из Бразилии в Россию кардинально изменил мою жизнь. Сейчас я с большим энтузиазмом готов окунуться в новую реальность. 50-й номер принес мне удачу в ЦСКА – надеюсь, это будет хорошим предзнаменованием и в "Удинезе", – приводит слова Бекао пресс-служба итальянского клуба.