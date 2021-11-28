Барцальи о «Ювентусе»: «5-6 лидеров в раздевалке — это мало. Нужно больше»
Бывший защитник «Ювентуса» Андреа Барцальи высказался о поведении игроков «Ювентуса» после поражения от «Аталанты» (0:1) в матче 14-го тура чемпионата Италии.
«Большое разочарование, когда ты не добиваешься успеха в отличной команде, — приводит слова Барцальи La Gazzetta dello Sport со ссылкой на DAZN. — Возможно, игроки почувствовали, что не готовы выслушивать оскорбления и свист. Но 5-6 лидеров в раздевалке — это мало. Нужно больше».
После встречи к трибуне с болельщикам туринского клуба подошли лишь пять игроков «Ювентуса» — Войчех Шченсны, Маттейс де Лигт, Леонардо Бонуччи, Хуан Куадрадо и Пауло Дибала. Болельщики их освистали.
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