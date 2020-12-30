Балотелли забил гол на 4-й минуте в своем дебютном матче за «Монцу»

Нападающий «Монцы» Марио Балотелли в дебютном матче забил гол на 4-й минуте встречи, сообщает Opta Sports.

Сегодня, 30 декабря, проходит игра 16-го тура серии B «Монцы» с «Салернитаной» (2:0; второй тайм). Это первая игра 30-летнего футболиста за итальянский клуб.

Балотелли стал игроком «Монцы» 7 декабря 2020 года. В команду итальянец перешел на правах свободного агента.

После 16 туров серии B «Монца» занимает 3-е место в турнирной таблице.