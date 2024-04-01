Балотелли считает, что «Милан» обыграет «Интер» в дерби

Форвард «Адана Демирспор» Марио Балотелли поделился ожиданиями от предстоящего миланского дерби.

«Я думаю, «Милан» победит в дерби. Я выиграл АПЛ на последней секунде, так как мы должны играть до конца, все может произойти. Но я думаю, что «Интеру» тяжело будет потерять это «скудетто», — цитирует Балотелли Calciomercato.com.

Матч «Милана» против «Интера» пройдет 22 апреля. Начало — в 21.45 мск.

Лидером чемпионата является «Интер», опережающий «Милан» на 11 очков.