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Дмитрий Черышев: «Будущее Дениса? Он принадлежит «Венеции»

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Главный тренер «Шинника» Дмитрий Черышев прокомментировал появившиеся слухи о возможном переходе его сына Дениса в один из клубов РПЛ летом 2024 года.

«Как мне объяснили, какой-то спортивный директор сказал, что у Дениса заканчивается контракт с «Венецией» и он становится свободным агентом. Оттуда ноги и растут. В данный момент полтора месяца до конца сезона, он принадлежит «Венеции» и там тренируется», — цитирует Черышева-старшего «РБ Спорт».

В четверг, 28 марта, стало известно, что Черышев покинет «Венецию» ближайшим летом на правах свободного агента. За итальянский клуб он провел 33 матча, забил 4 гола и отдал 2 результативных передачи.

Ранее в своей карьере Черышев, являющийся уроженцем Нижнего Новгорода, выступал за мадридский «Реал», «Валенсию», «Вильярреал» и «Севилью».

Источник: «РБ Спорт»
Денис Черышев
РПЛ
ФК Венеция
Дмитрий Черышев
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 И В Н П +/- О
1
 Интер 29 24 4 1 71-14 76
2
 Милан 30 20 5 5 57-34 65
3
 Ювентус 30 17 8 5 44-24 59
4
 Болонья 29 15 9 5 42-25 54
5
 Рома 29 15 6 8 55-35 51
6
 Аталанта 29 15 5 9 54-32 50
7
 Лацио 30 14 4 12 37-33 46
8
 Наполи 30 12 9 9 44-36 45
9
 Торино 30 11 11 8 29-26 44
10
 Фиорентина 29 12 7 10 42-34 43
11
 Монца 30 11 9 10 32-37 42
12
 Дженоа 30 8 11 11 32-37 35
13
 Лечче 29 6 10 13 26-45 28
14
 Удинезе 29 4 15 10 28-44 27
15
 Верона 29 6 8 15 26-39 26
16
 Кальяри 29 6 8 15 29-50 26
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 Фрозиноне 30 6 7 17 38-61 25
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 Эмполи 29 6 7 16 22-43 25
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 Сассуоло 29 6 5 18 33-56 23
20
 Салернитана 29 2 8 19 23-59 14
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Наполи – Аталанта
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Лечче

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