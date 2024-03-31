Дмитрий Черышев: «Будущее Дениса? Он принадлежит «Венеции»

Главный тренер «Шинника» Дмитрий Черышев прокомментировал появившиеся слухи о возможном переходе его сына Дениса в один из клубов РПЛ летом 2024 года.

«Как мне объяснили, какой-то спортивный директор сказал, что у Дениса заканчивается контракт с «Венецией» и он становится свободным агентом. Оттуда ноги и растут. В данный момент полтора месяца до конца сезона, он принадлежит «Венеции» и там тренируется», — цитирует Черышева-старшего «РБ Спорт».

В четверг, 28 марта, стало известно, что Черышев покинет «Венецию» ближайшим летом на правах свободного агента. За итальянский клуб он провел 33 матча, забил 4 гола и отдал 2 результативных передачи.

Ранее в своей карьере Черышев, являющийся уроженцем Нижнего Новгорода, выступал за мадридский «Реал», «Валенсию», «Вильярреал» и «Севилью».