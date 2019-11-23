Балотелли может уйти в «Галатасарай»
11:58
Нападающий Марио Балотелли в январе может покинуть «Брешию». В своих рядах 29-летнего итальянца хочет видеть «Галатасарай», сообщает La Gazzetta dello Sport.
Балотелли перешел в «Брешию» на правах свободного агента перед стартом нынешнего сезона. Однако у него возник конфликт с новым главным тренером Фабио Гроссо. В результате, футболист даже был выдворен с тренировки.
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