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Балотелли может уйти в «Галатасарай»

11:58
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Нападающий Марио Балотелли в январе может покинуть «Брешию». В своих рядах 29-летнего итальянца хочет видеть «Галатасарай», сообщает La Gazzetta dello Sport.

Балотелли перешел в «Брешию» на правах свободного агента перед стартом нынешнего сезона. Однако у него возник конфликт с новым главным тренером Фабио Гроссо. В результате, футболист даже был выдворен с тренировки.

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