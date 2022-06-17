«Аталанта» выкупит права на Демирала у «Интера»

Защитник «Ювентуса» Мерих Демирал продолжит карьеру в «Аталанте». Клуб из Бергамо выкупит права на игрока за 20 миллионов евро, сообщает журналист Фабрицио Романо.

«Аталанта» арендовала Демирала у «Юве» перед началом прошедшего сезона. За аренду клуб заплатил 3 миллиона евро.

У Демирала этим летом было несколько предложений от других команд, но он все решил остаться в «Аталанте». Сам игрок получит контракт до 2026 года.

В этом сезоне Демирал провел в серии А 28 матчей, в которых забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи.