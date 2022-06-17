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«Аталанта» выкупила защитника Демирала у «Ювентуса»

Иван Шитик
Корреспондент
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Мерих Демирал.
Фото ФК «Аталанта».

Защитник Мерих Демирал стал полноценным игроком «Аталанты». Итальянский клуб выкупил права на игрока у «Ювентуса», сообщает сайт бергамасков.

По данным итальянских СМИ, сумма сделки оценивается в 20 миллионов евро. Ранее сообщалось, что сам игрок получит контракт до 2026 года.

В прошедшем сезоне Мерих Демирал провел за «Аталанту», где выступал на правах аренды, 28 матчей в итальянской серии А. Он забил один гол и сделал две результативные передачи.

«Аталанта» по итогам сезона заняла восьмое место в серии А и не сумела квалифицироваться в еврокубковые турниры.

ФК Аталанта
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«Аталанта» выкупит права на Демирала у «Интера»
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 Наполи 38 24 7 7 74-31 79
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 Лацио 38 18 10 10 77-58 64
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 Специя 38 10 6 22 41-71 36
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 Салернитана 38 7 10 21 33-78 31
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 Кальяри 38 6 12 20 34-68 30
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 Дженоа 38 4 16 18 27-60 28
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 Венеция 38 6 9 23 34-69 27
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20.05 21:45
Торино – Рома
 0 : 3
21.05 18:15
Дженоа – Болонья
 0 : 1
21.05 21:45
Аталанта – Эмполи
 0 : 1
21.05 21:45
Лацио – Верона
 3 : 3
21.05 21:45
Фиорентина – Ювентус
 2 : 0
22.05 13:30
Специя – Наполи
 0 : 3
22.05 19:00
Интер – Сампдория
 3 : 0
22.05 19:00
Сассуоло – Милан
 0 : 3
22.05 22:00
Венеция – Кальяри
 0 : 0
22.05 22:00
Салернитана – Удинезе
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 27
Душан Влахович

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Ювентус

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Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

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П
Доменико Берарди

Доменико Берарди

Сассуоло

 11
Хакан Чалханоглу

Хакан Чалханоглу

Интер

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Николо Барелла

Николо Барелла

Интер

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И К Ж
Адама Сумаоро

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Болонья

 28 2 5
Итан Ампаду

Итан Ампаду

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 29 1 11
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