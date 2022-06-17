«Аталанта» выкупила защитника Демирала у «Ювентуса»

Защитник Мерих Демирал стал полноценным игроком «Аталанты». Итальянский клуб выкупил права на игрока у «Ювентуса», сообщает сайт бергамасков.

По данным итальянских СМИ, сумма сделки оценивается в 20 миллионов евро. Ранее сообщалось, что сам игрок получит контракт до 2026 года.

В прошедшем сезоне Мерих Демирал провел за «Аталанту», где выступал на правах аренды, 28 матчей в итальянской серии А. Он забил один гол и сделал две результативные передачи.

«Аталанта» по итогам сезона заняла восьмое место в серии А и не сумела квалифицироваться в еврокубковые турниры.