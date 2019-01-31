"Аталанта" выбила "Ювентус" из Кубка Италии

"Аталанта" обыграла "Ювентус" (3:0) в 1/2 финала Кубка Италии. У победителей дубль сделал Дуван Сапата, еще один мяч в активе Тимоти Кастаня.

В полуфинале "Аталанта" сыграет с "Фиорентиной", которая ранее обыграла "Рому" (7:1)

Кубок Италии

1/4 финала

"Аталанта" - "Ювентус" - 3:0 (2:0)

Голы: Кастань, 37 (1:0). Сапата, 39 (2:0). Сапата, 86 (3:0).

"Аталанта": Бериша, Паломино (Мазиелло, 89), Хатебур, Толой, Джимсити, Кастань, Иличич (Пашалич, 27), де Рон (Гозенс, 90+1), Фройлер, Гомес, Сапата.

"Ювентус": Щенсны, Кьеллини (Жоау Канселу, 27), Де Шильо, Сандру, Ругани, Матюиди, Хедира (Пьянич, 71), Бентанкур, Криштиану Роналду, Дибала (Дуглас Коста, 61), Бернардески.

Предупреждения: Джимсити, 43. Фройлер, 45+1. Хатебур, 54. Пьянич, 79. Матюиди, 88.

Судья: Паскуа.

30 января. Бергамо. Стадион "Atleti Azzurri D'Italia".