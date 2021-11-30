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Хет-трик Пашалича принес «Аталанте» победу над «Венецией», Миранчук вышел на замену

22:20
Марио Пашалич. Фото ФК «Аталанта».
Марио Пашалич. Фото ФК «Аталанта».
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«Аталанта» разгромила «Венецию» в матче 15-го тура чемпионата Италии. Бергамаски выиграли со счетом 4:0.

Хет-трик оформил полузащитник Мариок Пашалич.

Российский хавбек Алексей Миранчук вышел на замену во втором тайме. Последний раз россиянин играл за свой клуб 27 октября против «Сампдории».

После этой игры «Аталанта» занимает 4-е место в таблице серии А, набрав 31 очко, «Венеция» — 16-я (15 очков).

Италия. Серия А. 15-й тур
30 нояб, 20:30. Atleti Azzurri D'Italia (Бергамо)
Аталанта
4:0
Венеция
Голы
Пашалич, 7 (1:0), Пашалич, 12 (2:0), Копмайнерс, 57 (3:0), Пашалич, 67 (4:0)
Аталанта
Муссо Паломино Пеццелла Джимсити (Толой, 90 ) Мерих Демирал (Скальвини, 76 ) Хатебур Копмайнерс Пессина (де Рон, 63 ) Пашалич Муриэль (Миранчук, 77 ) Иличич (Пикколи, 77 )
Венеция
Ромеро Маццокки (Чрнигой, 46) Кальдара Чеккарони Ампаду Хапс (Шнегг, 72) Тессманн Кийен (Араму, 58) Бузио (Перец, 58) Анри Йонсен (Свобода, 71)
Предупреждения
Ампаду 81
Судьи
Санторо

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/italy/seriaa/2021-2022/

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Иван Шитик все материалы автора

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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