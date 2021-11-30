Хет-трик Пашалича принес «Аталанте» победу над «Венецией», Миранчук вышел на замену

«Аталанта» разгромила «Венецию» в матче 15-го тура чемпионата Италии. Бергамаски выиграли со счетом 4:0.

Хет-трик оформил полузащитник Мариок Пашалич.

Российский хавбек Алексей Миранчук вышел на замену во втором тайме. Последний раз россиянин играл за свой клуб 27 октября против «Сампдории».

После этой игры «Аталанта» занимает 4-е место в таблице серии А, набрав 31 очко, «Венеция» — 16-я (15 очков).