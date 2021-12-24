«Аталанта» ведет переговоры с «Сассуоло» о покупке полузащитника Бога

«Аталанта» ведет переговоры с «Сассуоло» о приобретении полузащитника Жереми Бога.

Как сообщает журналист Фабрицио Романо, пока нет окончательной договоренности о цене, так как «Сассуоло» просит за футболиста 25 миллионов евро. Предложение «Шахтера» по 24-летнему полузащитнику было отклонено.

По информации источника, защитник Маттео Ловато может покинуть «Аталанту» и перейти в «Кальяри» на правах аренды.

В сезоне-2021/22 Бога сыграл 13 матчей за «Сассуоло» в чемпионате Италии и отдал три голевые передачи.