«Аталанта» ведет переговоры с «Сассуоло» о покупке полузащитника Бога
«Аталанта» ведет переговоры с «Сассуоло» о приобретении полузащитника Жереми Бога.
Как сообщает журналист Фабрицио Романо, пока нет окончательной договоренности о цене, так как «Сассуоло» просит за футболиста 25 миллионов евро. Предложение «Шахтера» по 24-летнему полузащитнику было отклонено.
По информации источника, защитник Маттео Ловато может покинуть «Аталанту» и перейти в «Кальяри» на правах аренды.
В сезоне-2021/22 Бога сыграл 13 матчей за «Сассуоло» в чемпионате Италии и отдал три голевые передачи.
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