«Аталанта» в гостях обыграла «Сассуоло», Гомес сделал дубль

«Аталанта» выиграла у «Сассуоло» (4:1) в матче шестого тура чемпионата Италии.

В составе победителей дубль сделал Алехандро Гомес. Также отличились Робин Гозенс и Дуван Сапата. Все мячи гости забили в первом тайме. У хозяев отличился Грегуар Дефрель.

«Аталанта» набрала 13 очков и занимает третье место. У «Сассуоло» шесть очков и 14-я позиция.

В следующем туре «Сассуоло» на выезде сыграет с «Брешией», а «Аталанта» примет «Лечче».

Чемпионат Италии. Серия А

6-й тур

«Сассуоло» — «Аталанта» — 1:4 (0:4)

Голы: Гомес, 6 (0:1). Гозенс, 13 (0:2). Гомес, 29 (0:3). Сапата, 35 (0:4). Дефрель, 62 (1:4).

«Сассуоло»: Консильи, Пелузо (Трипальделли, 46), Кирикеш, Толян, Феррари, Бурабия (Траоре, 46), Обианг, Данкан (Маньянелли, 82), Дефрель, Берарди, Бога.

«Аталанта»: Спортьелло, Мазиелло, Хатебур, Толой, Джимсити, Гозенс (Арана, 61), Пашалич, Фройлер, Гомес (Малиновский, 72), Иличич, Сапата (Барроу, 75).

Предупреждения: Берарди, 33. Феррари, 44. Толой, 70. Малиновский, 87.

Судья: Валери (Италия).

28 сентября. Реджо-Эмилия. Стадион «Мапеи — Читта-дель-Триколоре».

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