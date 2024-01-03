«Милан» досрочно вернул Габбию из аренды в «Вильярреале»

Защитник Маттео Габбия вернулся в «Милан» из аренды в «Вильярреале». Его прибывание в испанском клубе было завершено досрочно, сообщает пресс-служба серии А.

24-летний футболист был отдан в аренду в «Вильярреал» в июле 2023 года. Он провел 13 матчей за команду.

Габбия — воспитанник «Милана». Он отыграл за главную команду 51 матч и забил 1 гол.