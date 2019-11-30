«Аталанта» разгромила «Брешиа», Пашалич оформил дубль

«Брешиа» дома проиграла «Аталанте» (0:3) в матче 14-го тура чемпионата Италии. В составе гостей дважды отличился бывший хавбек «Спартака» Марио Пашалич и еще один гол забил форвард Йосип Иличич.

«Аталанта» с 25 очками занимает шестое место в турнирной таблице серии А. «Брешиа» — 20-я строчка и 7 баллов.

Чемпионат Италии. Серия А

14-й тур

«Брешиа» — «Аталанта» — 0:3 (0:1)

Голы: Пашалич, 26 (0:1). Пашалич, 61 (0:2). Иличич, 90+2 (0:3).

«Брешиа»: Йоронен, Сабелли, Мартелла, Чансельор, Чистана, Мангравити (Морозини, 85), Ромулу, Ндой (Бизоли, 65), Тонали, Балотелли, Торрегросса (Доннарумма, 76).

«Аталанта»: Голлини, Мазиелло, Паломино, Джимсити, Гозенс (Хатебур, 75), Кастань, де Рон (Фройлер, 51), Пашалич, Гомес, Иличич, Муриэль (Малиновский, 58).

Предупреждения: Кастань, 11. Торрегросса, 19. Джимсити, 57. Малиновский, 79.

Судья: Довери (Италия).

30 ноября. Брешиа. Стадион «Марио Ригамонти».

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