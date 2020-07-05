«Аталанта» обыграла «Кальяри», «Сампдория» оказалась сильнее СПАЛа

«Аталанта» в матче 30-го чемпионата Италии обыграла «Кальяри» со счетом 1:0.

Единственный гол забил Луис Муриэль. На 12-й минуте после видеопросмотра был отменен гол Джованни Симеоне. С 26-й минуты «Кальяри» остался вдесятером после удалени Андреа Карбони.

После этого матча «Аталанта» с 63 очками осталась на четвертом месте в турнирной таблице, «Кальяри» с 39 очками — на 11-й строчке.

В других матчах «Сампдория» обыграла СПАЛ (3:0), «Верона» уступила «Брешии» (0:2), «Удинезе» сыграл вничью с «Дженоа» (2:2), а «Фиорентина» обыграла «Парму» (2:1).

Чемпионат Италии. Серия А

30-й тур

«Кальяри» — «Аталанта» — 0:1 (0:1)

Гол: Муриэль, 27 — с пенальти.

«Кальяри»: Краньо, Ликояннис (Маттьелло, 67), Пизакане (Клаван, 75), Валюкевич, Карбони, Ионицэ (Бирса, 67), Наингголан (Фараго, 67), Жоау Педру, Рог, Нандес, Симеоне (Рагатцу, 75).

«Аталанта»: Спортьелло, Паломино, Хатебур (Гозенс, 74), Кальдара, Кастань, Шутало (Толой, 84), де Рон, Малиновский (Гомес, 60), Пашалич (Иличич, 61), Тамез, Муриэль (Сапата, 61).

Предупреждения: Карбони, 5. Пизакане, 44. Паломино, 62. Нандес, 70. Хатебур, 71.

Удаление: Карбони, 26.

Судья: Ла Пенна (Италия).

5 июля. Кальяри. Стадион «Сарденья Арена».

«Сампдория» — «СПАЛ» — 3:0 (3:0)

Голы: Линетти, 11 (1:0). Линетти, 45 (2:0). Габбьядини, 45+3 (3:0).

«Сампдория»: Аудеро, Берешиньски, Йосида, Колли, Ауджелло, Экдаль, Бертолаччи (Аскильдсен, 60), Рамирес (Депаоли, 69), Линетти (Д`Амико, 89), Янкто (Лерис, 69), Габбьядини (Ла Гумина, 60).

СПАЛ: Летица, Сала, Ционек, Викари (Саламон, 60), Бонифаци, Дабо (Вальдифиори, 46), Миссироли, Мурджа (Тунев, 78), Стрефецца, Флоккари (Петанья, 60), Черри (Кастро, 69).

Предупреждения: Бертолаччи, 3. Ционек, 37.

Судья: Джакомелли (Италия).

5 июля. Генуя. Стадион «Луиджи Феррарис».

«Брешиа» — «Верона» — 2:0 (0:0)

Голы: Папетти, 52 (1:0). Доннарумма, 90+6 (2:0).

«Брешиа»: Йоронен, Матею, Сабелли, Мартелла (Семприни, 68), Папетти, Дессена, Бьяднасон (Змрхал, 83), Шпалек, Тонали (Вивиани, 81), Доннарумма, Торрегросса.

«Верона»: Сильвестри, Фараони, Ррахмани, Эмпереур (Паццини, 72), Кумбулла, Мигел Велозу, Лазович, Агьеманг-Баду (Димарко, 67), Дзакканьи (Лукас Фелиппе, 67), Ди Кармине (Стемпиньски, 72), Борини (Верре, 34).

Предупреждения: Мартелла, 17. Папетти, 43. Ди Кармине, 71. Шпалек, 80.

Судья: Пиччинини (Италия).

5 июля. Брешиа. Стадион «Марио Ригамонти».

«Удинезе» — «Дженоа» — 2:2 (1:0)

Голы: Фофана, 44 (1:0). Лазанья, 73 (2:0). Пандев, 81 (2:1). Пинамонти, 90+7 (2:2).

Нереализованный пенальти: Пинамонти, 90+7 (вратарь)

«Удинезе»: Муссо, Найтинк, Самир, Трост-Эконг, Стрюгер Ларсен (Окака Чука, 59), Яяло, Фофана (Уоллас, 83), Сема (Зегелар, 68), Несторовски (тер Авест, 58), де Пауль, Лазанья (Теодорчик, 82).

«Дженоа»: Перин, Мазиелло, Гольданига, Бираски, Ромеро (Сумаоро, 46), Бехрами (Пинамонти, 46), Стураро, Лерагер, Кассата (Дестро, 83), Яго Фальке (Пандев, 59), Санабрия (Фавилли, 78).

Предупреждения: Сема, 10. Стрюгер Ларсен, 25. Гольданига, 42. Стураро, 63. Фофана, 82.

Судья: Орсато (Италия).

5 июля. Удине. Стадион «Дачия Арена».