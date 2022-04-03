Голевая передача Миранчука не спасла «Аталанту» от поражения в матче с «Наполи»

«Аталанта» на своем поле проиграла «Наполи» в матче 31-го тура чемпионата Италии. Неаполитанцы победили со счетом 3:1.

За бергамасков единственный гол забил полузащитник Мартен де Рон, которому ассистировал вышедший на замену россиянин Алексей Миранчук.

«Наполи» набрал 66 очков и сравнялся с лидером турнирной таблице — «Интером». Но у миланцев есть игра в запасе.

«Аталанта» осталась на седьмом месте (51 очко).