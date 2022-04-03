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Сегодня, 17:55

Голевая передача Миранчука не спасла «Аталанту» от поражения в матче с «Наполи»

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в
3 апреля. «Аталанта» — «Наполи» — 1:3.
Фото Reuters

«Аталанта» на своем поле проиграла «Наполи» в матче 31-го тура чемпионата Италии. Неаполитанцы победили со счетом 3:1.

За бергамасков единственный гол забил полузащитник Мартен де Рон, которому ассистировал вышедший на замену россиянин Алексей Миранчук.

«Наполи» набрал 66 очков и сравнялся с лидером турнирной таблице — «Интером». Но у миланцев есть игра в запасе.

«Аталанта» осталась на седьмом месте (51 очко).

Италия. Серия А. 31-й тур
03 апр, 16:00. Atleti Azzurri D'Italia (Бергамо)
Аталанта
1:3
Наполи
Голы
Инсинье, 14 (0:1), Политано, 37 (0:2), де Рон, 58 (1:2), Эльмас, 81 (1:3)
Аталанта
Муссо Паломино Джимсити (Мехле, 63) Хатебур (Миранчук, 46) Скальвини Дзаппакоста Копмайнерс Фройлер (Пашалич, 84) де Рон Малиновский (Бога, 46) Муриэль (Сиссе, 83)
Наполи
Оспина Жуан Жезус Мариу Руй Кулибали Дзаноли Зелиньски (Руис, 70) Лоботка Замбо Ангисса Мертенс (Малькюи, 88) Политано (Эльмас, 59) Инсинье (Лосано, 69)
Предупреждения
Паломино 35’, де Рон 86’  -  Жуан Жезус 67’, Оспина 76’, Замбо Ангисса 84’
Судьи
Белло (Италия)
Италия. Серия А. 31-й тур
03 апр, 16:00. Dacia Arena (Удине)
Удинезе
5:1
Кальяри
Голы
Жоау Педру, 32 (0:1), Бекао, 38 (1:1), Бету, 45 (2:1), Бету, 49 (3:1), Молина, 59 (4:1), Бету, 73 (5:1)
Удинезе
Сильвестри Зегелар Найтинк Бекао Удогие Макенго (Арслан, 69) Уоллас (Яяло, 63) Перейра Молина (Соппи, 69) Саксесс (Пуссетто, 63) Бету (Несторовски, 75)
Кальяри
Краньо Альтаре (Бальде, 54) Ловато (Валюкевич, 76) Гольданига Далберт Дейола (Базелли, 54) Грасси Белланова Дзаппа (Рог, 65) Жоау Педру Перейро (Карбони, 76)
Предупреждения
Уоллас 42’, Перейра 60’  -  Далберт 20’, Грасси 34’, Базелли 59’
Удаления
Грасси 82’ (вторая ж.к)
Судьи
Абиссо (Италия)

Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/italy/seriaa/2021-2022/

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Сочи
Зенит

П2

24%

1.77

ТБ 2.5

22%

1.79

Обе забьют - да

15%

1.76
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Локомотив 1
Спартак 0
Матч завершен

Обе забьют - да

25%

1.75

1X

18%

1.70

ИТБ2 (1.0)

13%

1.45
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Краснодар 0
Динамо 1
Матч завершен

П2

21%

2.10

Обе забьют - да

20%

1.79

Ф2 (0)

17%

1.53
Алексей Миранчук
ФК Аталанта
ФК Наполи
0
Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Неделя

Миранчук сделал голевую передачу через 12 минут после выхода на замену в матче с «Наполи»
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Наполи 31 20 6 5 56-23 66
2
 Милан 30 20 6 4 56-29 66
3
 Интер 29 17 9 3 62-24 60
4
 Ювентус 30 17 8 5 47-26 59
5
 Лацио 31 15 7 9 60-46 52
6
 Аталанта 30 14 9 7 52-34 51
7
 Рома 30 15 6 9 50-35 51
8
 Фиорентина 30 15 5 10 49-38 50
9
 Сассуоло 31 11 10 10 56-51 43
10
 Верона 30 11 9 10 55-47 42
11
 Торино 30 10 8 12 35-30 38
12
 Удинезе 29 7 12 10 39-46 33
13
 Болонья 29 9 6 14 32-44 33
14
 Эмполи 31 8 9 14 41-56 33
15
 Специя 31 9 5 17 32-54 32
16
 Сампдория 30 8 5 17 39-51 29
17
 Кальяри 30 5 10 15 28-54 25
18
 Дженоа 30 2 16 12 23-47 22
19
 Венеция 30 5 7 18 25-55 22
20
 Салернитана 30 3 7 20 22-69 15
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38 тур
2.04 16:00
Специя – Венеция
 1 : 0
2.04 19:00
Лацио – Сассуоло
 2 : 1
2.04 21:45
Салернитана – Торино
 0 : 1
3.04 13:30
Фиорентина – Эмполи
 1 : 0
3.04 16:00
Аталанта – Наполи
 1 : 3
3.04 16:00
Удинезе – Кальяри
 - : -
3.04 19:00
Сампдория – Рома
 - : -
3.04 21:45
Ювентус – Интер
 - : -
4.04 19:30
Верона – Дженоа
 - : -
4.04 21:45
Милан – Болонья
 - : -
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Чиро Иммобиле

Чиро Иммобиле

Лацио

 21
Душан Влахович

Душан Влахович

Ювентус

 21
Джованни Симеоне

Джованни Симеоне

Верона

 15
П
Доменико Берарди

Доменико Берарди

Сассуоло

 8
Николо Барелла

Николо Барелла

Интер

 7
Антонио Кандрева

Антонио Кандрева

Сампдория

 7
И К Ж
Николо Дзаньоло

Николо Дзаньоло

Рома

 23 1 8
Тео Эрнандес

Тео Эрнандес

Милан

 24 1 5
Кельвен Амиан

Кельвен Амиан

Специя

 25 1 5
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