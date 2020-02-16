«Аталанта» нанесла «Роме» третье поражение подряд, Пашалич забил победный гол
«Аталанта» в домашнем матче 24-го тура чемпионата Италии одержала волевую победу над «Ромой» — 2:1. В составе хозяев отличились Жозе Паломино и Марио Пашалич, у гостей забил Эдин Джеко.
«Аталанта» с 45 очками занимает четвертое место в турнирной таблице. «Рома» (39) — пятая. Римляне потерпели третье поражение подряд.
Чемпионат Италии. Серия А
24-й тур
«Аталанта» — «Рома» — 2:1 (0:1)
Голы: Джеко, 45 (0:1). Паломино, 50 (1:1). Пашалич, 59 (2:1).
«Аталанта»: Голлини, Паломино, Хатебур, Толой, Джимсити, Гозенс, де Рон, Фройлер, Гомес (Муриэль, 86), Иличич (Малиновский, 83), Сапата (Пашалич, 59).
«Рома»: Пау Лопес, Фасио, Смоллинг, Спинаццола, Бруну Перес, Манчини (Верету, 68), Мхитарян, Пеллегрини, Джеко, Перотти (Вильяр, 78), Клайверт (Перес, 62).
Предупреждения: Манчини, 9. Мхитарян, 27. Гозенс, 55. Фасио, 88. Перес, 90+3.
Судья: Орсато (Италия).
15 февраля. Бергамо. Стадион «Атлети Адзурри д'Италия».
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/italy/seriaa/2019-2020/