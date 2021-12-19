«Аталанта» может продать Миранчука в «Дженоа» за 16 миллионов евро
Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук может перейти в «Дженоа», информирует milannews24 cо ссылкой на Il Secolo XIX.
Как отмечается, за 26-летнего российского хавбека требуют 16 миллионов евро, что может быть слишком высокой ценой для «Дженоа». Поэтому вместе Миранчука клуб может приобрести полузащитника «Милана» Саму Кастильехо.
Миранчук перешел в «Аталанту» из «Локомотива» в сентябре 2020 года. В этом сезоне он провел 10 матчей, в которых забил гол и отдал голевую передачу.
Его контракт рассчитан до 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает Миранчука в 13,5 миллиона евро.
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