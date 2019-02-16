"Аталанта" - "Милан": прямая видеотрансляция матча в 22.30

В матче 24-го тура чемпионата Италии "Милан" сыграет на выезде с "Аталантой". Матч пройдет в субботу, 16 февраля и начнется в 22:30 по московскому времени. "Милан" идет четвертым в турнирной таблице серии А, всего на одно очко опережая команду из Бергамо.

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Следить за матчем "Аталанта" – "Милан" вы можете на сайте "СЭ" в прямом эфире с помощью видеотрансляции на этой странице. Начало – в 22.30 (время московское).