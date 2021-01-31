«Аталанта» уступила «Лацио», Миранчука заменили во втором тайме

«Аталанта» проиграла «Лацио» (1:3) в матче 20-го тура чемпионата Италии.

В составе хозяев отличился Марио Пашалич. У гостей забивали Адам Марушич, Хоакин Корреа и Ведат Муричи. Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук был заменен на 54-й минуте.

«Лацио» набрал 37 очков и занимает пятое место. У «Аталанты» 36 очков и шестая позиция.

В других матчах «Кальяри» и «Сассуоло» сыграли вничью (1:1). «Кротоне» уступил «Дженоа» (0:3).В других матчах «Кальяри» и «Сассуоло» сыграли вничью (1:1). «Кротоне» уступил «Дженоа» (0:3).

Чемпионат Италии. Серия А

20-й тур

«Аталанта» — «Лацио» — 1:3 (0:1)

Голы: Марушич, 3 (0:1). Корреа, 51 (0:2). Пашалич, 79 (1:2). Муричи, 82 (1:3).

«Аталанта»: Голлини, Толой, Паломино, Джимсити, Мехле, де Рон, Фройлер (Кальдара, 78), Миранчук (Пашалич, 54), Иличич (Ламмерс, 67), Руджери (Малиновский, 46), Сапата (Муриэль, 54).

«Лацио»: Рейна, Раду, Габаррон (Музаккьо, 38), Ачерби, Лаццари, Милинкович-Савич, Луис Альберто (Акпа-Акпро, 59), Лукас (Эскаланте, 80), Марушич, Иммобиле (Муричи, 80), Корреа (А.Перейра, 81).

Предупреждения: Габаррон, 23. Музаккьо, 57.

Судья: Киффи.

31 января. Бергамо. Стадион «Атлети Адзурри д'Италия».