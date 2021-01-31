Гасперини о поражении от «Лацио»: «У меня нет претензий к игре «Аталанты»

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини поделился впечатлением от поражения от «Лацио» (1:3) в чемпионате Италии.

— Первый гол позволил «Лацио» провести игру эффективно, — цитирует DAZN Гасперини. — Я не увидел плохой игры в исполнении своих игроков, но к сожалению, мы пропустили несколько глупых мячей. Это одна из тех игр, в которых отдельные эпизоды принесли удачу соперникам. В целом у меня нет претензий к игре «Аталанты».

В игре принял участие россиянин Алексей Миранчук, который был заменен на 54-й минуте.