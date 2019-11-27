Ассоциация игроков Италии поможет оштрафованным футболистам «Наполи»
Ассоциация игроков готова помочь футболистам «Наполи», которые подверглись большим штрафам, сообщает Sky Sport Italia.
По сведениям источника, ассоциация, в частности, готова помочь полузащитнику неаполитанцев Аллану, которого оштрафовали на 50 процентов от месячной зарплаты.
— Ситуация в «Наполи» странная и очень необычная, — цитирует президента Ассоциации игроков Дамиано Томмаси Sky Sport Italia. - Мы поговорили об этом с командой и предоставили игрокам возможность проконсультироваться с нами.
Теперь нам нужно выяснить, какие претензии клуба содержатся в документах. Я могу подтвердить, что вопрос о тренировке должен решаться исключительно тренером. Анчелотти публично заявил, что он не согласен с указаниями президента Аурелио де Лаурентиса.