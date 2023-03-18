Голевая передача Черышева помогла «Венеции» обыграть «Асколи»

«Венеция» в гостевом матче 30-го тура серии Б обыграла «Асколи» (1:0).

Победный гол в добавленное время забил защитник Андреа Карбони с передачи Дениса Черышева. Российский игрок «Венеции» вышел на замену на 61-й минуте встречи.

Это вторая голевая передача 32-летнего футболиста в 16 играх за итальянскую команду.