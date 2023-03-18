Голевая передача Черышева помогла «Венеции» обыграть «Асколи»
«Венеция» в гостевом матче 30-го тура серии Б обыграла «Асколи» (1:0).
Победный гол в добавленное время забил защитник Андреа Карбони с передачи Дениса Черышева. Российский игрок «Венеции» вышел на замену на 61-й минуте встречи.
Это вторая голевая передача 32-летнего футболиста в 16 играх за итальянскую команду.
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|
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|26
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|41-19
|49
|
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|27
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|
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|
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|
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|27
|9
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|
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|Эмполи
|27
|6
|10
|11
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|28
|
15
|Лечче
|26
|6
|9
|11
|24-31
|27
|
16
|Салернитана
|27
|6
|9
|12
|31-47
|27
|
17
|Специя
|27
|5
|9
|13
|23-43
|24
|
18
|Верона
|26
|4
|7
|15
|21-38
|19
|
19
|Кремонезе
|27
|1
|10
|16
|22-49
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|
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|17.03
|20:30
|
Сассуоло – Специя
|1 : 0
|17.03
|22:45
|
Аталанта – Эмполи
|2 : 1
|18.03
|17:00
|
Монца – Кремонезе
|1 : 1
|18.03
|20:00
|
Салернитана – Болонья
|2 : 2
|18.03
|22:45
|
Удинезе – Милан
|3 : 1
|19.03
|14:30
|
Сампдория – Верона
|- : -
|19.03
|17:00
|
Фиорентина – Лечче
|- : -
|19.03
|17:00
|
Торино – Наполи
|- : -
|19.03
|20:00
|
Лацио – Рома
|- : -
|19.03
|22:45
|
Интер – Ювентус
|- : -
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