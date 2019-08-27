Антонио Конте: «Интер» не должен быть искрой, нам нужно стать динамитом"

Главный тренер «Интера» Антонио Конте прокомментировал разгромную победу над «Лечче» (4:0) в первом туре чемпионата Италии.

— Мы начали матч с нужным напором и уважали тот футбол, который я хочу видеть, — цитирует Football Italia со ссылкой на DAZN итальянского специалиста. — Но мне совсем не понравился отрезок после того, как мы повели 2:0. Хотел, чтобы мы немедленно пришли в себя, не думали, что матч уже окончен.

Это отличный результат, потому что «Лечче» — хорошая команда, в таких матчах всегда можно оступиться. Нам нужно прогрессировать, но я доволен, с этими ребятами приятно работать.

Может ли этот результат стать искрой для последующего сезона? Мы не должны быть искрой, нам нужно стать динамитом. Давайте зажжем его.

Интер — Лечче

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