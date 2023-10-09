Конте может возглавить «Севилью»

В «Севилье» рассматривают кандидатуру Антонио Конте на роль главного тренера. 8 октября этот пост покинул Хосе Луис Мендилибара.

По данным Mundo Deportivo, в список также входят Андре Виллаш-Боаш, Андони Ираола, Хави Гарсия и Марселино Тораль. Решение должно быть принято в течение 24 часов.

В этом сезоне команда под руководством Мендилибара одержала 2 победы, 5 раз сыграла вничью и потерпела 4 поражения.