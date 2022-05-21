Ансальди попрощался с болельщиками «Торино»

Защитник «Торино» Кристиан Ансальди покинет клуб по окончании сезона.

«Я хочу поблагодарить всех болельщиков команды за любовь и привязанность, которые я получил с первого дня, когда я пришел сюда. Мое сердце навсегда останется с «Торино», — написал Ансальди в соцсетях.

35-летний аргентинец выступал за «Торино» с августа 2017 года. За туринский клуб экс-защитник «Зенита» и «Рубина» провел в общей сложности 135 матчей, в которых забил 10 голов и сделал 21 результативную передачу.