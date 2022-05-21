В Сети появилось изображение домашней формы «Интера» на следующий сезон

Сайт Footyheadlines, специализирующийся на игровых формах, опубликовал изображение домашнего комплекта формы «Интера» на сезон-2022/23.

Форма выполнена в классических черных и синих цветах. На футболке располагаются вертикальные полосы, шорты и гетры черного цвета. Ожидается, что форма будет представлена в июле.

Изображение домашней формы Интера на сезон-2022/23. Footyheadlines

Ранее Footyheadlines опубликовал фотографии выездного комплекта формы «Интера».

«Интер» за тур до конца чемпионата Италии с 81 очком занимает второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Милана» на два очка.