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Сегодня, 09:25

В Сети появилось изображение домашней формы «Интера» на следующий сезон

Сергей Разин
корреспондент
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Изображение домашней формы Интера на сезон-2022/23.
Фото Footyheadlines
Изображение домашней формы Интера на сезон-2022/23.
Фото Footyheadlines
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Сайт Footyheadlines, специализирующийся на игровых формах, опубликовал изображение домашнего комплекта формы «Интера» на сезон-2022/23.

Форма выполнена в классических черных и синих цветах. На футболке располагаются вертикальные полосы, шорты и гетры черного цвета. Ожидается, что форма будет представлена в июле.

Изображение домашней формы Интера на сезон-2022/23. Фото Footyheadlines
Изображение домашней формы Интера на сезон-2022/23.
Footyheadlines

Ранее Footyheadlines опубликовал фотографии выездного комплекта формы «Интера».

«Интер» за тур до конца чемпионата Италии с 81 очком занимает второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Милана» на два очка.

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Основные источники исследования

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Динамо
Сочи

Х

25%

3.60

П1

20%

2.14

Обе забьют - да

14%

1.70
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Химки
Спартак

П2

24%

2.20

Обе забьют - да

16%

1.64

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Вулверхэмптон Уондерерс

П1

34%

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ТБ 2.5

20%

1.43

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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Милан 37 25 8 4 66-31 83
2
 Интер 37 24 9 4 81-32 81
3
 Наполи 37 23 7 7 71-31 76
4
 Ювентус 37 20 10 7 57-35 70
5
 Рома 38 18 9 11 59-43 63
6
 Лацио 37 18 9 10 74-55 63
7
 Фиорентина 37 18 5 14 57-51 59
8
 Аталанта 37 16 11 10 65-47 59
9
 Верона 37 14 10 13 62-56 52
10
 Торино 38 13 11 14 46-41 50
11
 Сассуоло 37 13 11 13 64-63 50
12
 Удинезе 37 10 14 13 57-58 44
13
 Болонья 37 11 10 16 43-55 43
14
 Эмполи 37 9 11 17 49-70 38
15
 Сампдория 37 10 6 21 46-60 36
16
 Специя 37 10 6 21 41-68 36
17
 Салернитана 37 7 10 20 33-74 30
18
 Кальяри 37 6 11 20 34-68 29
19
 Дженоа 37 4 16 17 27-59 28
20
 Венеция 37 6 8 23 34-69 26
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38 тур
20.05 21:45
Торино – Рома
 0 : 3
21.05 18:15
Дженоа – Болонья
 - : -
21.05 21:45
Аталанта – Эмполи
 - : -
21.05 21:45
Лацио – Верона
 - : -
21.05 21:45
Фиорентина – Ювентус
 - : -
22.05 13:30
Специя – Наполи
 - : -
22.05 19:00
Интер – Сампдория
 - : -
22.05 19:00
Сассуоло – Милан
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